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Окупанти атакували Ізюм на Харківщині: загинули шестеро дорослих та двоє дітей

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Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку.

У місті Ізюм на Харківщині внаслідок окупанти завдали удару по багатоповерхівці та приватному будинку.

Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, інформує "Суспільне".

Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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