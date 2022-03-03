Окупанти атакували Ізюм на Харківщині: загинули шестеро дорослих та двоє дітей

Окупанти атакували Ізюм на Харківщині: загинули шестеро дорослих та двоє дітей

Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку.

У місті Ізюм на Харківщині внаслідок окупанти завдали удару по багатоповерхівці та приватному будинку.

Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, інформує "Суспільне".

Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.