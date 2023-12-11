Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо про наслідки ворожого удару

Вранці 11 грудня росіяни атакували Київ балістикою, є пошкодження та постраждалі. Атакувала Росія й інші області України.

Що відомо про наслідки масованого ворожого обстрілу - читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Спочатку вибухи, потім тривога. Так ранок 11 грудня розпочався у столиці. Росіяни атакували Київ балістикою, тому вчасно сирени спрацювати не встигли.

Що кажуть у командуванні?

У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що знищили вісім ракет, які летіли на столицю балістичною траєкторією. Так, мешканці Києва почули щонайменше з десяток вибухів. Але от якими саме балістичними ракетами росіяни атакували місто цієї ночі, досі невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

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Як відомо станом на 10 ранку, силам ППО усі ракети вдалося збити, але уламки попадали у двох районах столиці. Пошкодження є у Дарницькому та Голосіївському районах.

Що відомо про постраждалих?

У Дарницькому райони постраждало четверо людей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що через падіння уламків ракет у Дарницькому районі постраждало четверо жителів Бортничів, зокрема: чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Першу допомогу надали на місці та три жінки – 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога надавалась на місці.

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У Голосіївському районі пошкоджень менше, було повідомлення про задимлення на даху житлового будинку, але це не підтвердилося. Люди робили хибні виклики, просто плутаючи пожежу із димом, який був набагато далі. Але росіяни не лишали в спокої не тільки столицю.

Масована атака на південні області

Крім Києва, країна-терористка намагалася атакувати південні області. Але туди, повідомили Сили оборони півдня України, окупанти запустили дрони з тимчасово окупованого Кримського півострову. Збити вдалося усі безпілотники, а це 18 штук. Два з них на Одещині, 3 - на Херсонщині і 13 - на Миколаївщині.

Нагадаємо, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ.

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