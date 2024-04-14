Окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині: поранені три чоловіка (фото)

Постраждали три чоловіки – 47, 57 та 64 років.

Російські окупанти вчергове атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Військові злочинці спрямували туди дрон.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, внаслідок російської дронової атаки постраждали три місцевих мешканці.Через вибух сталося займання.

“Постраждали три чоловіки – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги. Їх госпіталізували – стан середньої важкості. Через атаку сталося займання. Пошкоджено 2 автомобілі. Інші деталі з'ясовуємо”, - наголосив Сергій Лисак.

Поранення отримали три чоловіки

Нагадаємо, що окупанти за день вісім разів обстріляли Нікополь.

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