Окупанти атакували об'єкт енергетики в одній з областей

Без світла залишилося багато абонентів.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками "Шахед" Полтавську область. Уламки збитого дрона пошкодили об'єкт енергетики.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області", - йдеться у повідомленні.

За словами Проніна, наразі без світла зашилося 72 побутових та 22 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, вночі в Рівненській області сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Втім, уламки під час падіння вони пошкодили повітряну лінію електропередавання.

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