Окупанти атакували позиції ЗСУ на сході Україні, а потім недорахувалися три десятки бійців

У Східній операційній зоні ЗСУ відбили 2 ворожі атаки.
В результаті ворог зазнав втрат і відступив.
Про це повідомляють у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали:
- особового складу – 36
- БМП – 2
- БТР – 2
- АТ – 3" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів.
Також раніше у запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.
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