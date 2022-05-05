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Окупанти атакували позиції ЗСУ на сході Україні, а потім недорахувалися три десятки бійців

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Окупанти атакували позиції ЗСУ на сході Україні, а потім недорахувалися три десятки бійців

Associated Press

У Східній операційній зоні ЗСУ відбили 2 ворожі атаки.

В результаті ворог зазнав втрат і відступив.

Про це повідомляють у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали:

  • особового складу – 36
  • БМП – 2
  • БТР – 2
  • АТ – 3" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів.

Також раніше у запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.

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