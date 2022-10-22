Окупанти атакували ракетами Хмельниччину: є влучання на території області

Російські окупанти вранці 22 жовтня атакували Хмельниччину: є влучання не лише в обласному центрі, а й в області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Є влучання по Хмельницькій області", - написав він.

Керівник Хмельниччини просить не публікувати фото та відео з місць "прильотів". Гамалій наголошує, аби мешканці залишалися в укриттях допоки триває "тривога".

Зранку 22 жовтня у Хмельницькому прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

У Львівській області зранку 22 жовтня спрацювала ППО.

У Луцьку окупанти влучили в об'єкт енергетики. Внаслдіок ворожої атаки в частині міста відсутня електроенергія. Одна людина отри мала опіки.

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