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Окупанти атакували ТЕС в одній із областей України: яка ситуація зі світлом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти атакували ТЕС в одній із областей України: яка ситуація зі світлом

Лампочки / Фото: Pexels

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія обстріляла ТЕС у Донецькій області.

Про це повідомляє Міненерго.

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС на Донеччині. Без постраждалих, енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тривають ремонтні роботи на енергетичних об’єктах у Харківській області, пошкоджених обстрілами. До робіт залучені сапери та спецтехніка.

За даними енергокомпанії, через бойові дії знеструмлені понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Станом на 11:40 через ворожі обстріли та негоду без електропостачання залишається частина споживачів у:

  • Донецькій
  • Запорізькій
  • Сумській
  • Чернігівській
  • Харківській
  • Херсонській областях.

Загалом за добу енергетики повернули світло для понад 23,6 тисячі споживачів.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують на посилення російського ракетного терору.

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Дата публікації
Перегляди
1254
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