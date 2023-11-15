Окупанти атакували ТЕС в одній із областей України: яка ситуація зі світлом

На щастя, обійшлося без постраждалих.
Росія обстріляла ТЕС у Донецькій області.
Про це повідомляє Міненерго.
"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС на Донеччині. Без постраждалих, енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень", - сказано у повідомленні.
Окрім того, тривають ремонтні роботи на енергетичних об’єктах у Харківській області, пошкоджених обстрілами. До робіт залучені сапери та спецтехніка.
За даними енергокомпанії, через бойові дії знеструмлені понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
Станом на 11:40 через ворожі обстріли та негоду без електропостачання залишається частина споживачів у:
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Харківській,
- Херсонській областях.
Загалом за добу енергетики повернули світло для понад 23,6 тисячі споживачів.
Нагадаємо, в Офісі президента очікують на посилення російського ракетного терору.
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