Окупанти атакували ТЕС в одній із областей України: яка ситуація зі світлом

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія обстріляла ТЕС у Донецькій області.

Про це повідомляє Міненерго.

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС на Донеччині. Без постраждалих, енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тривають ремонтні роботи на енергетичних об’єктах у Харківській області, пошкоджених обстрілами. До робіт залучені сапери та спецтехніка.

За даними енергокомпанії, через бойові дії знеструмлені понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Станом на 11:40 через ворожі обстріли та негоду без електропостачання залишається частина споживачів у:

Донецькій ,

, Запорізькій ,

, Сумській ,

, Чернігівській ,

, Харківській ,

, Херсонській областях.

Загалом за добу енергетики повернули світло для понад 23,6 тисячі споживачів.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують на посилення російського ракетного терору.

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