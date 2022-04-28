Окупанти атакують місто Лиман та готуються форсувати річку Сіверський Донець - Генштаб про ситуацію на Донецькому напрямку

Окупанти атакують місто Лиман та готуються форсувати річку Сіверський Донець - Генштаб про ситуацію на Донецькому напрямку

Російські війська покращили своє тактичне положення пблизу Лиману.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець. На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове", - інформують у Генштабі.

На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

Нагадаємо, що ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.