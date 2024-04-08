Окупанти б’ють по енергетичній інфраструктурі України безпілотниками: в ГУР пояснили, з чим це пов'язано

Для нових обстрілів росіяни використовують вже не резерви, а нові ракети.

Російські окупанти б’ють по енергетичній інфраструктурі України безпілотниками. Це дешевий спосіб для завдання масштабних руйнувань.

Про це виданню Financial Times розповів речник ГУР Андрій Черняк.

За його словами, в основному удари дронами завдаються окупантами для виведення з ладу або знищення вартісних трансформаторних станцій. Водночас для нових обстрілів росіяни використовують вже не резерви, а нові ракети.

Він уточнив, що Росія накопичила достатньо ракет для того, щоб можна було завдати один чи два масованих удари по нашій державі. Таке накопичення дає можливість РФ використати цей запас у найближчий чи декілька тижнів.

Внаслідок нещодавньої масованої атаки по Харкову, яка сталася в ніч на 4 квітня, є відключення ядерної установки "Джерело нейтронів" від зовнішнього електропостачання.

Після знеструмлення на установці спрацювала система аварійного енергозабезпечення, включивши в роботу аварійні дизель-генератори. За інформацією Держатомрегулювання, на майданчику радіаційна ситуація залишається в межах норми.

Нагадаємо, що станом на сьогодні у Росії виробляють 30 безпілотників "Шахед" на день. До кінця року ця цифра може зрости до 87.

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