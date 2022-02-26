Окупанти б'ють по житлових кварталах: Зеленський розповів про підлу тактику ворога

Росіяни намагаються зруйнувати енергетичну систему.

Окупанти кинули на захоплення України усе, що мали: ракети, винищувачі, безпілотники, артилеріїю, бронетехніку, диверсантів, десант.

Про це розповів у відеозверненні президент Володимир Зеленський вдень 26 лютого.

"Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивних ракет. Намагаються зруйнувати енергетичну систему. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки - це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя", - сказав президент.