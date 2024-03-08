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Окупанти безпілотником обстріляли автівку рятувальників на Харківщині (відео)

Окупанти безпілотником обстріляли автівку рятувальників на Харківщині (відео)

Фото: ДСНС України

Рятувальники з міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл.

На Харківщині російські окупанти завдали прицільного удару безпілотником по автівці рятувальників.

Відповідне відео показали в пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, рятувальники з міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Цієї миті окупанти скинули з дрона на автівку боєприпас. 

“На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна”, - підкреслили в ДСНС.

На кадрах з відео видно, як в автівки пошкоджені передні колеса - від вибуху  їх розірвало.

Окупанти дроном вдарили по автівці рятувальників на Харківщині

Окупанти дроном вдарили по автівці рятувальників на Харківщині

Нагадаємо, що підприємства РФ почали масове виробництво найважчої планувальної бомби ФАБ-1500-М54.

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