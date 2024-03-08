Окупанти безпілотником обстріляли автівку рятувальників на Харківщині (відео)

Рятувальники з міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл.

На Харківщині російські окупанти завдали прицільного удару безпілотником по автівці рятувальників.

Відповідне відео показали в пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, рятувальники з міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Цієї миті окупанти скинули з дрона на автівку боєприпас.

“На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна”, - підкреслили в ДСНС.

На кадрах з відео видно, як в автівки пошкоджені передні колеса - від вибуху їх розірвало.

Окупанти дроном вдарили по автівці рятувальників на Харківщині

Нагадаємо, що підприємства РФ почали масове виробництво найважчої планувальної бомби ФАБ-1500-М54.

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