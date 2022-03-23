Окупанти блокуватимуть жителів, які хочуть втекти до Росії з Криму - ГУР Міноборони України

Окупанти блокуватимуть жителів, які хочуть втекти до Росії з Криму - ГУР Міноборони України

Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ.

Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За підтвердженою інформацією розвідки,триває підготовка до блокування силами Росгвардії руху Кримським мостом в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення з півострова до РФ.

"Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам». Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова", - йдеться в повідомленні розвідки.

Зазначається, що протягом останніх тижнів, з моменту російського вторгнення в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. Найпершими тікають родини військових, правоохоронцв та представників влади. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

"Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу", - повідомляють у ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що російські війська в Україні зараз проводять перегрупування, щоб далі продовжити наступальні операції. На півночі країни вони залишаються статичними. Про це повідомляє британська розвідка.