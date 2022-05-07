Окупанти блокують українські порти: Кулеба повідомив про альтернативні маршрути постачання агропродукції на світові ринки

Українська дипломатія працює над розблокуванням портів. Уже є певні результати, а саме знайшла альтернативні маршрути постачання агропродукції на світові ринки.

Міністерство закордонних справ разом з Міністерствами інфрастури та агропромислової політики працюють на вирішенням проблеми, яку створили російські окупанти.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі спільного телемарафону у суботу, 7 травня.

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"Дипломатія уже допомогла побудувати спільно з колегами, знову ж таки, з Міністерства інфраструктури України, а також Міністерства агропромислової політики побудувати альтернативні маршрути виходу українського агропромислового товару на світові ринки. Це все складні домовленості, складна логістика, яку треба будувати, але вона працює. Друге, це саме над цим ми і працюємо, щоб дипломатичним шляхом відкрити українськи порти. Однак там є міркування не лише економічні , є і безпекові міркування, пов'язані з цим", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що українська дипломатія в будь-якому разі знайде рішення із розблокування портів України, аби експортувати агропродукцію на світові ринки для запобігання голоду.

"Для нас критично важливо підтримувати українського експортера, особливо, коли йдеться про ключову статтю українського експорту в умовах війни", - зауважив український дипломат.

Нагадаємо, Україна під час сівби-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

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