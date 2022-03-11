Окупанти бомбардували ядерний об’єкт у Харкові, руйнування якого призведе до екологічної катастрофи

Окупанти бомбардували ядерний об’єкт у Харкові, руйнування якого призведе до екологічної катастрофи

Російські військові обстріляли Харківський фізико-технічний інститут і пошкодили дослідницьку ядерну установку, руйнування якої може призвести до екологічної катастрофи не лише в Україні, а й за її межами.

Російські військові бомбардували черговий ядерний об’єкт у місті Харкові.

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Про це сьогодні, 11 березня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Учора ввечері країна-агресор здійснила авіаобстріл дослідницької ядерної установки - "Джерело нейтронів", засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів, яка розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (м. Харків)", - повідомила вона.

За попередньою інформацією, "Джерело нейтронів" повністю знеструмлене, наявні поверхневі пошкодження будівлі. Зараз інформацію про наслідки ушкоджень уточнює персонал ЯПУ "Джерело нейтронів".

"Це вже друга спроба ворога знищити ядерну установку - 6 березня 2022 року внаслідок обстрілу були пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження, теплотраса, поверхня основної будівлі установки", - зазначила Денісова.

За її словами, до початку агресії "Джерело нейтронів" було на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

"Бомбардування та руйнування цього об’єкту призведе до екологічної катастрофи, яка пошириться на територію усіх прилеглих до України держав", - зазначила вона.

Омбудсменка зазначила, що напади на об’єкти підвищеної небезпеки несуть загрозу забруднення довкілля не лише України, але і далеко за її межами, а також порушення права кожної людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

"Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, який підписано як Україною, так і Російською Федерацією, до військових злочинів віднесено умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що не є співставною з очікуваною воєнною перевагою", - написала вона.

Омбудсменка закликала керівництво країн-членів НАТО ухвалити рішення про закриття неба та над Україною, щоб не допустити подальших нищівних ракетних обстрілів ворога.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, також вони замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із ЗАЕС