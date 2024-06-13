Військовий пожартував про "блукаючі Богдани" на Сумщині

За його словами, і українські, і російські військові намагаються не підводити бойову техніку дуже близько до кордону.

Російські окупанти бояться підводити близько до кордону з Україною свою техніку. Українські військові можуть її знищити.

Про це ТСН у проєкті "Спостережний пост" воєнної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної заявив старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр.

"Вони (росіяни, - ред.) свою техніку не підводять дуже близько до кордону. Глибина 10-15 кілометрів для нас досяжна, нашими засобами без проблем. А наші теж не виставляються. Навіщо? В них є можливість уразити... Наші "Богдани" (українська 155-мм самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана", – ред.), як ми називаємо "блукаючі Богдани", їде і стріляє, зате вона жива", - розповів військовослужбовець.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині розчавили воєнною вантажівкою цивільне авто.

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