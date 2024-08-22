Окупанти будують біля Кримського мосту невідомий об'єкт: у ЗСУ відреагували

У Мережі з'явилися супутникові фото, на яких видно, що росіяни почали будівництво об'єкта біля Кримського мосту. Ймовірно, окупанти хочуть продублювати переправу.

Таку думку висловив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

З його слів, спорудження об'єкту "викликає подив". Окрім того, наразі більше запитань ніж відповідей "стосовно цільового призначення цієї чергової незаконної прибудови".

"Можливо, вони намагаються якось продублювати частково Кримський міст. Поки що це лише припущення, але, враховуючи те, що ця конструкція, звісно, не є такою фундаментальною, як безпосередньо міст, і враховуючи наближення сезону штормів і погодні умови в Керченській протоці, який зазвичай починається десь від середини осені", - наголосив він.

Окупанти не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту. Адже з технічної точки зору - після отриманих пошкоджень росіяни не можуть використовувати залізничну частину мосту. Крім того, у разі повітряних тривог міст перекривається.

Плетенчук наголошує, що "триває робота і в якийсь момент таки цей об'єкт припинить своє існування".

Зауважимо, Telegram-канал Кримський вітер писав, що, ймовірно, "для захисту" Керченського мосту росіяни будують постійні протидронні оборонні споруди. Вони складаються з пальових опор з бетонною надбудовою та можуть мати стінки, що доходять до поверхні води.

Як повідомлялося, росіяни терміново укріплюють оборону Кримського моста через активність ЗСУ на фронті. Росія зміцнює захист переправи системами ППО та баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.

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