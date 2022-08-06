Окупанти будуть використовувати понтони на Херсонщині для втечі - Гуменюк

Втім, тимчасові понтонні переправи зводять не лише, аби відновити сполучення. Окупанти планують використати їх для того, щоб у майбутньому звідти тікати.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, росіяни досі не вирішили, як полагодити виведений з ладу Антонівський міст.

"Намагаються підтягувати інженерні ресурси. Західні фахівці кажуть: те, що окупанти залишають понтонні частини, не прибираючи навіть під час наших артилерійських обстрілів, свідчить про те, що вони мають на далекій меті використати їх для того, щоб ушиватися звідти", - сказала Гуменюк.

В оприлюднених приватних перемовинах особовий склад між собою веде розмови, мовляв, що доречніше звідки втікати, наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, експерт Петро Черник повідомляв, що понтони ніколи повноцінно не замінить нормальний робочий міст. За його словами, чим довший понтон, тим він є функціонально важчий. Понтони добре себе виправдовують десь на Сіверському Донці, де ширина 50-60 метрів.

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