Хочуть залишитися надовго: російські окупанти будують третю лінію оборони на Херсонщині

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України.

Російські загарбники мають намір закріпитися на Херсонщині та на Запоріжжі.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

За отриманою розвідниками інформацією, перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"В Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з російської федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України”, – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону на окупованих територіях. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони.

"Це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні .

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