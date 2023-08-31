Окупанти через медиків почали тиснути на жителів окупованих територій, щоб вони брали паспорти РФ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях у Херсонські області чинять шалений тиск на місцеве населення, щоб вони погодились брати російські документи.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Укрінформ.

"Це дуже складно (виживати без російського паспорта в окупації - ред.), тому що тиск на людей, які не оформили цей паспорт, — шалений просто. І через обмеження до медичних послуг. І через посилені перевірки на блокпостах", - сказав Соболевський.

Він зазначив, що окремі медустанови вже почали відмовляти у наданні допомоги через відсутність громадянства РФ. Він заявив, що особливий тиск чинять медики, які приїхали з Росії, а місцеві лікарі навпаки, намагаються допомагати і ставляться до населення дуже добре.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Маріуполі регулярно відбуваються сутички між росіянами. Жителі міста почуваються в небезпеці.

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