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Окупанти чинять тиск на жителів тимчасово захоплених територій: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти чинять тиск на жителів тимчасово захоплених територій: що відомо

Фото: Associated Press

Зокрема, росіяни перевіяють документи громадян.

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях України. Нові випадки відомі на Херсонщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області", - йдеться у зведенні.

Наголошується, що окупанти з особливою увагою перевірили особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Крім того, в Енергодарі Запорізької області противник організовує дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська на Ростовську АЕС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі учень 5 класу заспівав у школі гімн України. Діти вимушені ходити до окупованих шкіл, де їх змушують співати російською. Попри це, один з п'ятикласників заспівав "Ще не вмерла України".

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Дата публікації
Перегляди
95
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