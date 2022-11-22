"Окупанти, чому не на передовій": священники МП кидалися на військових на Хмельниччині (відео)

На Хмельниччині жителі села Велика Березна на зібранні вимагали, щоб місцевий храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ. Під час зібрання священники МП кидалися на бійців, які теж прийшли на зустріч.

Відеопідтвердження виклав в Мережу депутат Полонської міськради Віталій Головня.

У селі Велика Березна Хмельницької області священники місцевого храму УПЦ МП сікалися та висловлювали претензії бійцям українського спецпідрозділу Національної поліції "Сафарі". Батюшки висловлювали їм невдоволення тим, що вони не на передовій.

За словами Віталія Головні, священники під час зборів громади села щодо переходу місцевого храму МП до складу ПЦУ, "погрожували військовим, ображали та тягали руки".

"Знаєте, що ми почули під стінами церкви МП (Московського патріархату)?.. Що ви робите вдома?, "Чому не на передовій"... Найбільшою образою стала втіха прихильників російського світу від того, що люди села, які хотіли переходу, не набрали достатньої кількості голосів", — розповів депутат.

Головня додав, що з першого дня війни він та його друзі у складі спецпідрозділу "Сафарі" захищають Україну, а від 24 лютого від'їжджали з місця бою лише на похорони побратимів, або ж на визначні моменти життя, такі, як народження дітей. На зібрання прийшли військові під час першої за час служби відпустки.

Передумовою конфлікту у Великій Березній стало те, що у місцевому храмі МП настоятель не давав відспівати загиблого на Харківщині 32-річного місцевого жителя Сергія Цимбалюка, рідні якого відмовилися від послуг священнослужителів МП.

Нагадаємо, що у храмі Всіх святих печерських на території Києво-Печерської лаври прихожани співають пісні, яка прославляють Росію.

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