Окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву" (відео)

У Маріуполі російські загарбники "деукраїнізують" стелу "Маріуполь".
Її окупанти збираються замінити на "нормальну російську назву".
Про це повідомила законна Маріупольська міськарада.
"Будет исправлено на нормальное русское название". Окупанти "деукраїнізують" стелу "Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, люди в самому Маріуполі голодують. Досі немає води, світла та газу. Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії.
"Рускій мір" він такий", - написали в міськраді.
Нагадаємо, в Маріуполі абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" останніми днями отримають розсилку від так завного Мінюсту ДНР. У повідомленнях окупанти вербують людей влаштовуватися на роботу до катівень.
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