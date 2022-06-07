Окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву" (відео)

Окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву" (відео)

У Маріуполі російські загарбники "деукраїнізують" стелу "Маріуполь".

Її окупанти збираються замінити на "нормальну російську назву".

Про це повідомила законна Маріупольська міськарада.

"Будет исправлено на нормальное русское название". Окупанти "деукраїнізують" стелу "Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, люди в самому Маріуполі голодують. Досі немає води, світла та газу. Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії.

"Рускій мір" він такий", - написали в міськраді.

Нагадаємо, в Маріуполі абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" останніми днями отримають розсилку від так завного Мінюсту ДНР. У повідомленнях окупанти вербують людей влаштовуватися на роботу до катівень.

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