Окупанти дистанційно мінують Харківщину та обстріляли понад 20 населених пунктів області

Російські окупанти продовжують нищити міста і села Харківщини.
Минулої доби вони обстріляли понад 20 населених пунктів регіону.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА.
Окупанти обстрілювали об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.
"Ворог завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні.
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