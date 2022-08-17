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Окупанти дистанційно мінують Харківщину та обстріляли понад 20 населених пунктів області

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Окупанти дистанційно мінують Харківщину та обстріляли понад 20 населених пунктів області

Фото: Урядовий портал

Російські окупанти продовжують нищити міста і села Харківщини.

Минулої доби вони обстріляли понад 20 населених пунктів регіону.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА.

Окупанти обстрілювали об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

"Ворог завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні.

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 00:00 за 16 серпня 2022 року

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 00:00 за 16 серпня 2022 року

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