Окупанти дистанційно мінують місцевість у Харківській області та намагалися штурмувати Дементіївку і Питомник - Генштаб

Окупанти дистанційно мінують місцевість у Харківській області та намагалися штурмувати Дементіївку і Питомник - Генштаб

В Харківській області окупанти обстрілюють населенні пункти та дистанційно мінують місцевість.

Також російські загарбники намагалися штурмувати дементіївку та Питомник.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги", - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у мирному селищі на Одещині авіаудари ворога призвели до руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарчих споруд. По території Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

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