Окупанти дистанційно мінують Україну авіабомбами, схожими на м'яч: що про це відомо (фото)

Російські окупанти дистанційно мінують українську територію осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5. Своєю формою вони нагадують тенісний м’яч.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, зовні ці авіабомби схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож важливо попередити їх про небезпеку.

“Такі авіабомби застосовує рф. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають. Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що росіяни застосували для удару по Києву модифіковані ракети.

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