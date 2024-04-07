Окупанти другу ніч поспіль завдають ракетних ударів по Харківщині: пані посол США в Україні відреагувала

Російські окупанти другу ніч поспіль завдають ракетних ударів по Харківщині.

На це відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк

“Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку. Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Наші співчуття близьким усіх загиблих у цьому безстрашному регіоні”, - наголосила пані посол.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та мирних мешканців Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура.

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