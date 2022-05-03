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Окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів маріупольців: в яких умовах живуть (фото)

Окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів маріупольців: в яких умовах живуть (фото)

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Окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів маріупольців: в яких умовах живуть (фото)

Фото: ТК “Мариуполь Сейчас”

З околиць заблокованого Маріуполя росіяни вивезли до фільтраційного табору в село Безіменне вивезли майже всіх чоловіків.

Чоловіки з районів Мирний і Волонтерівка понад два тижні перебувають у фільтраціних таборах. Умови перебування там "нелюдські".

Про це повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, маріупольці вже "пройшли фільтрацію". Втім, окупанти дкржави-терористки  досі не дають їм можливість покинути територію табору. 

Причин таких дій росіяни не повідомляють. Але Андрющенко наглошує, що в неофіційних розмовах російські солдати кажуть про "резерв або для мобілізації, або для робіт". 

Представник мерії показав, фото місця, де утримують людей. На них видно, як у великому приміщенні сплять одягнені чоловіки. На фото також є їжа: шматок хліба, каші та щось схоже на чай. Радник марупольського мера каже, що таким годують раз на добу. "Якщо це ще не концтабір, то що це?", - наголосив він. 

ТК “Мариуполь Сейчас” / ©
ТК “Мариуполь Сейчас”
ТК “Мариуполь Сейчас” / ©
ТК “Мариуполь Сейчас”

Як повідомлялося, у Маріуполі розпочалася реєстрація приватного житла з метою "легалізації" привласнення майна російськими окупантами. Процедуру росіяни проводять в одній зі шкіл міста. Що стосується державного та комунального майна, то "окремим папером за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів".

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