Окупанти FPV-дронами вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині: є поранені

Ціллю ворога знову стали мирні люди.
Внаслідок атаки близько 13:00 поранення дістали троє працівників станції в місті Дружба Шосткинського району.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Деталі
Як відомо, 26 вересня близько 13:00 армія РФ обстріляла залізничну станцію у м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.
Вдарили росіяни FPV-дронами. Внаслідок атаки ворога дістали поранення троє працівників залізничного вокзалу.
Нагадаємо, у Сумах вдень 21 вересня пролунали вибухи. Людей закликали не залишати укриттів.
Читайте також: