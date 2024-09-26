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Окупанти FPV-дронами вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині: є поранені

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Окупанти FPV-дронами вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині: є поранені

Окупанти FPV-дронами вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині

Ціллю ворога знову стали мирні люди.

Внаслідок атаки близько 13:00 поранення дістали троє працівників станції в місті Дружба Шосткинського району.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі. 

Деталі

Як відомо, 26 вересня близько 13:00 армія РФ обстріляла залізничну станцію у м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.
Вдарили росіяни FPV-дронами. Внаслідок атаки ворога дістали поранення троє працівників залізничного вокзалу.

Нагадаємо, у Сумах вдень 21 вересня пролунали вибухи. Людей закликали не залишати укриттів.

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