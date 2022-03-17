"Окупанти ганебно втекли під час бою і кинули техніку": ЗСУ показало нові здобуті "трофеї" (фото)

Відтепер цю техніку використовуватимуть проти її колишніх господарів - російських військових.
Українські військові дали відсіч російським загарбникам під час бою. Внаслідок чого окупанти втекли і залишили свою техніку.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
"В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів, кинувши зброю й техніку. Нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" . Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", - йдеться у поввідомленні.
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