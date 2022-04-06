Окупанти гатять п Луганщині: у Рубіжному загинула одна людина, а п'ятеро отримали травми

Окупанти гатять п Луганщині: у Рубіжному загинула одна людина, а п'ятеро отримали травми

В області зруйновано ще 11 будинків.

У Рубіжному Луганської області внаслідок обстрілів армії Російської Федерації протягом минулої доби постраждало п'ять осіб, а одна людина загинула.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, сімох місцевих мешканців вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини.

Внаслідок атак окупантів в області зруйновано ще 11 будинків в житлових кварталах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки.

"Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи", - повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, окупантів вибили з трьох сіл на Півдні: ранкове зведення Генштабу. Ворог, в результаті наступальних дій ЗСУ, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

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