Окупанти гатять по хлібних полях на Харківщині: чого хоче ворог (фото)

Окупанти завдали удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади.
Російські окупанти намагаються знищити на Харківщині майбутній урожай. Армія РФ навмисно обстрілює хлібний лан.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, сьогодні, 1 липня, близько 16:00 окупанти завдали удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади.
“Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загоряння, аби не допустити знищення усього поля загальною площею у 110 гектарів. О 17.10 пожежу ліквідовано. На місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком”, — розповіли в ДСНС.
Нагадаємо, що у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем.
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