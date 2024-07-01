Окупанти гатять по хлібних полях на Харківщині: чого хоче ворог (фото)

Російські окупанти намагаються знищити на Харківщині майбутній урожай. Армія РФ навмисно обстрілює хлібний лан.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, сьогодні, 1 липня, близько 16:00 окупанти завдали удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади.

“Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загоряння, аби не допустити знищення усього поля загальною площею у 110 гектарів. О 17.10 пожежу ліквідовано. На місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком”, — розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем.

Зеленський: Готуємо кроки, щоб окупант втрачав більше!

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