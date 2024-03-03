Окупанти готові жертвувати літаками заради наступу під Авдіївкою – ISW

Тепер Су-34 і Су-35 змушені підлітати ближче до своїх цілей для завдання ударів.

Здається, російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації на користь досягнень на сході України. Йдеться про лінію Авдіївка-Донецьк.

Про це пише ISW.

Зранку 1 березня українські сили знищили один літак Су-34, який завдавав бомбових ударів по українських позиціях на сході України. Пізніше командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські війська намагалися збити ще два російські літаки Су-34 і один Су-35, а згодом ще один Су-34.

Українські військові повідомили, що з 17 лютого українські війська збили 15 російських літаків. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська протягом останніх шести днів не застосовували літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем після знищення літака А-50 23 лютого. Він натякнув, що відсутність А-50 змушує Су-34 і Су-35 підлітати ближче до своїх цілей для завдання ударів.

"Попередні втрати російських літаків спонукали російські сили тимчасово зменшити авіаційну діяльність по всій Україні, але зростання втрат російської авіації в Україні за останні тижні ще не спонукало російські сили значно зменшити тактичну авіаційну діяльність", – написали аналітики.

За повідомленням ISW, російські сили тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом останніх днів російського захоплення Авдіївки. Ймовірно, вони намагаються відновити її, щоб підтримати тактичний наступ у напрямку Авдіївки. Так, армія РФ вирішила, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків.

Раніше йшлося про те, що РФ втратила 11 бортів Су-34 від початку року. Оглядач припустив, чи зможе РФ компенсувати втрати.

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