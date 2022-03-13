Окупанти готують диверсії на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою

Окупанти готують диверсії на шляхах пересування конвоїв з гуманітарною та військовою допомогою

У Генштабі закликають довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.

Російські окупанти активізували діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою. Довіряйте тільки перевіреним джерелам та зберігайте спокій. Віримо в Збройні Сили України та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар Волноваського району та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.

Крім того, за даними ранкового зведення Генштабу, російські окупанти активізувалися на Донбасі. Вони не полишають спроб штурму Маріуполя. Російські військові намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку — захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

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