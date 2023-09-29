Окупанти готують до мобілізації неповнолітніх на Луганщині: що відомо

Так, на Луганщині ворог готується мобілізувати 17-річних молодиків. Росіяни хочуть кинути їх на фронт одразу після досягнення повноліття.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття", – зауважує посадовець.

Наразі тривають перевірки, чи всі вони стали на облік до військкоматів та пройшли медичні огляди. Навесні їх, ймовірно, одразу ж відправлять на війну проти України.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники примусово залучають громадян України до проходження так званої "військової служби" в лавах ворожої армії. Щонайменше 250 жителів Донецької області були "призвані" на війну проти своєї держави.

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