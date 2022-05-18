Окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей

Окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей

Окупанти на Донеччині готують до примусового вивезення з України до Росії ще 539 осіб, серед них 55 дітей.

Цих людей минулої доби вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору селища Безіменне. Звідти їх планують переправити до РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram

"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безимяне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - повідомив він.

За його совами, з фільтраційного пункту с. Нікольське вже примусово вивезено до Росії 67 осіб, зокрема діти. Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - написав Андрющенко.

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