Окупанти готують наступи та проводять повітряну розвідку: Генштаб про ситуацію на Слобожанщині

Окупанти готують наступи та проводять повітряну розвідку: Генштаб про ситуацію на Слобожанщині

Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ.

Окупанти частково заблокували Харків та готуються до наступу у кілько населенних пунктах.

Про це повідомляють у Генштабі.

"На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста. На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10", - повідомляють у Генштабі.

\Зазначається, що силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

Як ми писали раніше, російські окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка, але їм це не вдається. Штурм на Південнобузькому напрямку не дав російським окупантам бажаного результату. Таким чином окупанти втратили до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.

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