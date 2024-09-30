Окупанти готують нові спроби великих штурмів на новому напрямку - заступник командира БПАК "Ахіллес"

Російська армія на Куп'янському напрямку готує нові спроби великих штурмів, щоб вийти до річки Оскіл на Харківщині.

Про це розповів заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в етері Еспресо.

"Ціль противника на Куп'янському напрямку повністю зрозуміла – захопити лівий берег річки Оскіл. Окупанти, попри свої втрати, йдуть до цієї цілі. В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків. Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив він.

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