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Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у російських ЗМП

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Російські окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні, щоб показати "картинку" "визволителів" у російських ЗМП.

Наразі до Херсона привезли людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. Близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат". Вони під виглядом місцевих мешканців міста вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям", повідомляється у телеграм каналі херсонської ОДА. 

Такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах. Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМП. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує "спецоперацію на Донбасі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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