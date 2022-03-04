Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у російських ЗМП

Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у російських ЗМП

Російські окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні, щоб показати "картинку" "визволителів" у російських ЗМП.

Наразі до Херсона привезли людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. Близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат". Вони під виглядом місцевих мешканців міста вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям", повідомляється у телеграм каналі херсонської ОДА.

Такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах. Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМП. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує "спецоперацію на Донбасі.