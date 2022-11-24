Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму: будують оборонні смуги на підступах до півострова

Окупанти активно готується до оборони в Криму, зокрема створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, пише "Укрінформ".

За його словами, воєнна розвідка України станом на сьогодні не помітила евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

“Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗС України”, - він сказав.

Черняк зазначив, що більшість колаборантів, які відступають з Херсонщини та Запоріжжя намагаються потрапити не до Криму, а на територію Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", – сказав він.

Він зауважив, що окупанти в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту РФ та військову техніку під постійним прикриттям систем ППО.

Деокупація Криму

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України після деокупації Херсона зробили сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Згодом Міноборони повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях, і зробило ще один натяк щодо Криму.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжя Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму.

Своєю чергою, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

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