Окупанти готуються до продовження наступу на Слов'янськ та Барвінкове - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просунутися в напрямках міст Барвінкове та Слов'янськ.
Зараз загарбники збираються з силами, щоб продовжити наступ.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька", - йдеться в повідомленні.
Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.
Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти готуються до дня Росії, а псевдоадміністрація готова платити за отримання російського паспорта.
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