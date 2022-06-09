Окупанти готуються до продовження наступу на Слов'янськ та Барвінкове - Генштаб

Окупанти готуються до продовження наступу на Слов'янськ та Барвінкове - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просунутися в напрямках міст Барвінкове та Слов'янськ.

Зараз загарбники збираються з силами, щоб продовжити наступ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька", - йдеться в повідомленні.

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Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти готуються до дня Росії, а псевдоадміністрація готова платити за отримання російського паспорта.

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