Окупанти готуються до штурму у напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве на Миколаївщині - Генштаб

У Миколаївській області окупанти розгортають артилерійські підрозділі.
У такий спосіб, не виключають у Генштабі ЗСУ, вони можуть розпочати підготовку до штурмових дій.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 23 червня.
На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.
"На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області", - інформують у Генштабі.
Нагадаємо, що окупанти перекинули БТГ до Новотошківського та намагаються захопити трасу "Бахмут-Лисичанськ".
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