Окупанти готуються провести трибунал над "Азовцями" у Маріуполі - Андрющенко

Для цього готують залу Маріупольської філармонії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Окупаційна влада Донецької області хоче провести так званий трибунал наших "азовців" для того, щоб перекласти свою провину на українську сторону. Щодо кліток у філармонії - є різні погляди на це, однак цілком можливо, що дійсно в філармонії будут проводити цей трибунал, бо це - чи не єдина в місці вціліла будівля, яка може помістити велику кількість людей. Що буде далі не відомо, але точно вони готують трибунал. Єдине питання питання, коли це має статись. За нашою інформацією, це має статись наприкінці серпня, або на початку вересня", - сказав Андрющенко.

Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть у в'язниці "ДНР" бійця "Азову".

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