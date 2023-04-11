Окупанти готуються: у Ялті з'явилися пам'ятки на випадок ракетних ударів та бомбардування (фото)

У Криму окупанти підготували інструкції на випадок контрнаступу Збройних сил України.
У тимчасово окупованій Ялті (Крим) на дошках оголошень розклеїли пам'ятки для місцевих мешканців з інструкцією про дії при виявленні безпілотників, ракетно-артилерійські обстрілів та бомбардування.
Про це пише "Крим.Реалії".
На листівках зазначено, що їх авторами є "антитерористична комісія міського округу Ялта". Офіційно російська влада міста про це не повідомляла.
Нагадаємо, росіян закликають скласти тривожну валізку на випадок евакуації.
Як українська влада готує повернення Криму, що відбувається на окупованому півострові – ТСН.ua зібрав подробиці і ключові заяви.
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