Окупанти готуються: у Ялті з'явилися пам'ятки на випадок ракетних ударів та бомбардування (фото)

У Криму окупанти підготували інструкції на випадок контрнаступу Збройних сил України.

У тимчасово окупованій Ялті (Крим) на дошках оголошень розклеїли пам'ятки для місцевих мешканців з інструкцією про дії при виявленні безпілотників, ракетно-артилерійські обстрілів та бомбардування.

Про це пише "Крим.Реалії".

На листівках зазначено, що їх авторами є "антитерористична комісія міського округу Ялта". Офіційно російська влада міста про це не повідомляла.

Фото/Telegram: "Крим.Реалії"

Фото/Telegram: "Крим.Реалії"

Нагадаємо, росіян закликають скласти тривожну валізку на випадок евакуації.

Як українська влада готує повернення Криму, що відбувається на окупованому півострові – ТСН.ua зібрав подробиці і ключові заяви.

Читайте також: