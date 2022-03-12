Гумконвой розкрадався російськими окупантами на всьому шляху слідування.

Окупанти грабують гуманітарний конвой, який прямує до Маріуполя.

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Також читайте Майже 13 тисяч людей вдалося евакуювати 12 березня - Верещук

"Гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, розкрадався російськими окупантами на всьому шляху слідування. Російські військові насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни на кожному блок-посту по маршруту слідування. Це варвари 21 століття. Справжня орда. Навала, яку Україна стримує на кордонах Європи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російські військові 11 березня розікрали частину гуманітарного вантажу, що прибув для жителів Енергодара Запорізької області.

У зв'язку з цим віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала волонтерів дуже швидко розподіляти допомогу, щоб запобігти таким інцидентам.

Читайте також: