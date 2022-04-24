Окупанти грабують населення, мобілізують чоловіків та ведуть обстріли: оперативна ситуація у Запорізькій області

Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя.
У Запорізькій областіОкупанти не покидають спроб проводити наступальні дії в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.
Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю
На зайнятих рубежах з тимчасово окупованих територій області противник продовжує укріплюватися збільшує зосередження своїх підрозділів у визначених районах. Загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-24, танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам’янське, Григорівка, Времівка, Мала Токмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Щербаки, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Новопіль, Полтавка, Новоандріївка.
Також окупанти блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу.
Крім цього росіяни продовжують вести інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій, погрожують місцевому населенню та створюють проросійські органи влади.
"В місті Василівка, російськими окупантами була проведена провокація. Рашисти здійснили обстріл міста з РСЗВ "Ураган", в результаті чого в житловий будинок влучила одна з ракет. На щастя, ракета не розірвалась, потерпілих не має, але будинок зазнав руйнувань. Ворожий обстріл було проведено з боку м. Бурчак, яке тимчасово перебуває під російською окупацією. Разом з тим, такими діями ворог проводить через російських пропагандистські ЗМІ брехливий інформаційний вкид для звинувачення в обстрілі підрозділів ЗС України", - повідомляють у Штабі.
В с. Кам’янському Василівського району, під час російського артилерійського обстрілу, отримали тяжкі поранення чоловіки 50 та 43 років та 16-річний підліток.
Російські злочинці проводять заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Військові рашисти та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку.
В с. Новопавлівці, Пологівського району в наслідок артобстрілу російськими злочинцями був зруйнований приватний будинок.
В с. Мала Токмачка, Пологівського району, в наслідок артобстрілу рашистами було зруйновано будівлю, а також пошкоджені трактор, культиватор та автопричеп.
Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.
З с. Орлянське Василівського району, надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що до її будинку увірвалися російські злочинці, в результаті чого один із них її зґвалтував.
Російські окупанти продовжують чинити військові злочини, викрадати людей та ставлять під загрозу життя полонених.
З с. Новоукраїнка, Бердянського району надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що 8 днів назад вона втратила зв’язок із 36-річни мчоловіком та 9-рчною донькою. Їхнє місцеперебування невідомо.
В м. Приморськ окупанти викрали місцевого 52-річного чоловіка та вивезли в невідомому напрямку.
Крім цього, рашисти проникли в приватний будинок звідки викрали місцевого жителя 1964 р.н. та вивзли в невідомому напрямку. Також, заволоділи автомобілем «Шкода Октавія».
"Російські «дикуни» на тимчасово окупованих територіях продовжують займатися мародерством. В м. Пологи з території домоволодіння окупанти, викрали автомобіль місцевого жителя «Мітцубісі Лансер». В с. Комиш Зоря, Бердянського району російські мародери з приватного будинку викрали зареєстровану мисливську зброю, 1300 доларів США, 800 євро, 2 золотих каблучки та інші речі на суму 50 000 грн", - повідомляють у Штабі.
Разом з тим ЗСУ продовжують давати відсіч та стримувати окупантів, знищуючи живу силу та ворожу техніку.
"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:
- особового складу/ 20 осіб, 35 поранено;
- танків/ 1 од;
- бойових броньованих машин/ 6 од;
- автомобільної техніки/4 од.
Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе). Відсутній мобільний зв’язок операторів «Водафон» та «Київстар» в м. Пологи, м. Токмак, м. Гуляйполе, м. Кам’янка-Дніпровська та смт. Веселе", - повідомляють у Штабі.
Нагадаємо, що станом на 24 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,8 тисячі осіб. Дані уточнюються.