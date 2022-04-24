Окупанти грабують населення, мобілізують чоловіків та ведуть обстріли: оперативна ситуація у Запорізькій області

Окупанти грабують населення, мобілізують чоловіків та ведуть обстріли: оперативна ситуація у Запорізькій області

Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя.

У Запорізькій областіОкупанти не покидають спроб проводити наступальні дії в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.

Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю

На зайнятих рубежах з тимчасово окупованих територій області противник продовжує укріплюватися збільшує зосередження своїх підрозділів у визначених районах. Загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-24, танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам’янське, Григорівка, Времівка, Мала Токмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Щербаки, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Новопіль, Полтавка, Новоандріївка.

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Також окупанти блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу.

Крім цього росіяни продовжують вести інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій, погрожують місцевому населенню та створюють проросійські органи влади.

"В місті Василівка, російськими окупантами була проведена провокація. Рашисти здійснили обстріл міста з РСЗВ "Ураган", в результаті чого в житловий будинок влучила одна з ракет. На щастя, ракета не розірвалась, потерпілих не має, але будинок зазнав руйнувань. Ворожий обстріл було проведено з боку м. Бурчак, яке тимчасово перебуває під російською окупацією. Разом з тим, такими діями ворог проводить через російських пропагандистські ЗМІ брехливий інформаційний вкид для звинувачення в обстрілі підрозділів ЗС України", - повідомляють у Штабі.

В с. Кам’янському Василівського району, під час російського артилерійського обстрілу, отримали тяжкі поранення чоловіки 50 та 43 років та 16-річний підліток.

Російські злочинці проводять заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Військові рашисти та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку.

В с. Новопавлівці, Пологівського району в наслідок артобстрілу російськими злочинцями був зруйнований приватний будинок.

В с. Мала Токмачка, Пологівського району, в наслідок артобстрілу рашистами було зруйновано будівлю, а також пошкоджені трактор, культиватор та автопричеп.

Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

З с. Орлянське Василівського району, надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що до її будинку увірвалися російські злочинці, в результаті чого один із них її зґвалтував.

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини, викрадати людей та ставлять під загрозу життя полонених.

З с. Новоукраїнка, Бердянського району надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що 8 днів назад вона втратила зв’язок із 36-річни мчоловіком та 9-рчною донькою. Їхнє місцеперебування невідомо.

В м. Приморськ окупанти викрали місцевого 52-річного чоловіка та вивезли в невідомому напрямку.

Крім цього, рашисти проникли в приватний будинок звідки викрали місцевого жителя 1964 р.н. та вивзли в невідомому напрямку. Також, заволоділи автомобілем «Шкода Октавія».

"Російські «дикуни» на тимчасово окупованих територіях продовжують займатися мародерством. В м. Пологи з території домоволодіння окупанти, викрали автомобіль місцевого жителя «Мітцубісі Лансер». В с. Комиш Зоря, Бердянського району російські мародери з приватного будинку викрали зареєстровану мисливську зброю, 1300 доларів США, 800 євро, 2 золотих каблучки та інші речі на суму 50 000 грн", - повідомляють у Штабі.

Разом з тим ЗСУ продовжують давати відсіч та стримувати окупантів, знищуючи живу силу та ворожу техніку.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 20 осіб, 35 поранено;

танків/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 6 од;

автомобільної техніки/4 од.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе). Відсутній мобільний зв’язок операторів «Водафон» та «Київстар» в м. Пологи, м. Токмак, м. Гуляйполе, м. Кам’янка-Дніпровська та смт. Веселе", - повідомляють у Штабі.

Нагадаємо, що станом на 24 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,8 тисячі осіб. Дані уточнюються.