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Окупанти "Градами" розтрощили центр міста Баштанка неподалік Миколаєва (відео)

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Окупанти "Градами" розтрощили центр міста Баштанка неподалік Миколаєва (відео)

Фото: 0512

Окупанти зруйнували кілька магазинів та будинків.

Сьогодні,1 березня, окупанти накрили "Градами" місто Баштанка Миколаївської області. Удари припали в центр міста і зруйнували його інфраструктуру.

Відео наслідків обстрілу виклали в Мережі.

Через обстріл у місті виникло 7 пожеж:

  • на вул. Соборна, 2 горів магазин меблів
  • на вул. Баштанської республіки, 53 палав СП "Баштанський КООП Центр"
  • на вул. Ювілейній, 95 полум'я охопило будівельний магазин "Райдуга"
  • вогнем знищено чотири житлові будинки по вул. Ювілейний, 98, на вул. Реца, 86 та 82 та по вул. Соборній, 25.

Наслідки пригод ліквідували бійці 7-го пожежно-рятувального підрозділу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

  • В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
  • Полонених - 200.

Знищено та пошкоджено

  • літаків – 29 од,
  • гелікоптерів – 29 од,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ / APV ‒ 846,
  • артилерійських систем– 77,
  • засоби ППО  - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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