Окупанти "Градами" розтрощили центр міста Баштанка неподалік Миколаєва (відео)

Окупанти зруйнували кілька магазинів та будинків.

Сьогодні,1 березня, окупанти накрили "Градами" місто Баштанка Миколаївської області. Удари припали в центр міста і зруйнували його інфраструктуру.

Відео наслідків обстрілу виклали в Мережі.

Через обстріл у місті виникло 7 пожеж:

на вул. Соборна, 2 горів магазин меблів

на вул. Баштанської республіки, 53 палав СП "Баштанський КООП Центр"

на вул. Ювілейній, 95 полум'я охопило будівельний магазин "Райдуга"

вогнем знищено чотири житлові будинки по вул. Ювілейний, 98, на вул. Реца, 86 та 82 та по вул. Соборній, 25.

Наслідки пригод ліквідували бійці 7-го пожежно-рятувального підрозділу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених - 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: