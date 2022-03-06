Окупанти хочуть оточити Київ, Харків і Миколаїв, але несуть втрати: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Зокрема, росіяни хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 00:00 6 березня щодо російського вторгнення.
Противник продовжує наступальну операцію проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з окупованим Кримом.
Знищення військової та цивільної інфраструктури
До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.
Волинський напрямок
Білоруські підрозділи зосереджуються в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав, поблизу кордону з Волинською областю.
Поліський напрямок
Угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-десантних Військ РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.
За наявними даними, після перегрупування, ці підрозділи, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку Білогородки. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.
Сіверський напрямок
Угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр проводить наступальну операцію на північному сході України.
У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".
Броварський напрямок
На Броварському напрямку триває перегрупування військ ворога. Здійснюється висування підрозділів у напрямку Перемоги. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.
Здійснюється висування підрозділів для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.
Слобожанський напрямок
Угруповання військ Західного воєнного округу РФ силами до 23 БТГр після чисельних втрат здійснює перегрупування. Окупанти хочуть поновити наступ в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.
За наявною інформацією, росіяни хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.
Донецький напрямок
Противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів та 150 мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.
Сєвєродонецький напрямок
Іорог, силами до 2 БТГр намагається наступати у напрямку на Ізюм. Росіян зупинили по р. Сіверський Донець. Окупанти накопичують живу силу та техніку для відновлення наступу.
Маріупольський напрямок
Ворог продовжує блокувати Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.
Миколаївський напрямок
До трьох БТГр повітряно-десантних військ РФ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.
Запорізький напрямок
Аротивник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва.
Південно-бузький та Бессарабський напрямки
Російські війська на території самопроголошеного Придністров'я перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас “голова” самопроголошеної "ПМР" поки виключає можливість залучення підрозділів молдовських сепаратистів у війні Росії проти України.
Втрати ворога
Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.
Окупанти продовжують кидати свою техніку. Тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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