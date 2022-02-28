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Окупанти хочуть, щоб жителі Херсона супроводили ворожу техніку в автобусах до Києва — ОДА

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Херсонська місцева влада просить населення не виходити на "евакуації".

Російські окупанти, які у Херсоні заволоділи українською військовою формою, під виглядом тероборони хочуть зібрати мирних мешканців і автобусами відправити до Києва. Разом з цими автобусами відправиться ворожа техніка, щоб захопити столицю.

Про це інформує Херсонська ОДА.

Херсонська місцева влада просить населення не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.

"Евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — закликали в ОДА.

Раніше повідомлялося, що російські війська важко поранили заступника міського голови Нової Каховки Херсонської області, ветерана АТО Володимира Арнаута. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

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