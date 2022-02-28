Окупанти хочуть, щоб жителі Херсона супроводили ворожу техніку в автобусах до Києва — ОДА

Окупанти хочуть, щоб жителі Херсона супроводили ворожу техніку в автобусах до Києва — ОДА

Херсонська місцева влада просить населення не виходити на "евакуації".

Російські окупанти, які у Херсоні заволоділи українською військовою формою, під виглядом тероборони хочуть зібрати мирних мешканців і автобусами відправити до Києва. Разом з цими автобусами відправиться ворожа техніка, щоб захопити столицю.

Про це інформує Херсонська ОДА.

Херсонська місцева влада просить населення не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.

"Евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — закликали в ОДА.

Раніше повідомлялося, що російські війська важко поранили заступника міського голови Нової Каховки Херсонської області, ветерана АТО Володимира Арнаута.