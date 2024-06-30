Окупанти хочуть створити прорив: Зеленський зробив важливу заяву

Наша держава ніколи не використовувала для стримування армії РФ західну зброю. Крім того, бити по окупантах особливо не було чим.

Російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Є позитив в тому, що ми наблизились до багатьох рішень, про які так довго просили. Але є мінуси в тому, що прорив відбувся в Харківському напрямку. У них були скупчення на території Росії вздовж кордону, вони знали, що ми не будемо бити по них, бо не маємо права, і, якщо чесно, не мали можливостей”, - наголосив глава держави.

За його словами, наша держава ніколи не використовувала для стримування армії РФ західну зброю. Крім того, бити по окупантах особливо не було чим.

“А чим ми могли бити? Далекобійний артилерійський снаряд в цей момент у нас був у великому дефіциті, він останні півтора року був у великому дефіциті. В нас артилерійський снаряд був кілометрів 20, не більше. А про снаряди, які йшли до 40 км далекобійність, ми навіть забули. Ми могли використовувати тільки "Хаймарси" із наявної техніки. На це нам потрібен був акцепт від Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося домовитись, що ми можемо використовувати відповідну техніку в Харківському регіоні та від Харкова на північ”, - додав Зеленський.

Водночас Росія розтягує наші війська від Донбасу, від сходу України, в Харківський регіон. А потім на північ, щоб розтягнути повністю наші війська і щоб ми використовували додаткові резерви.

“Їм потрібно якщо не прорив, то зробити вигляд того, що буде прорив. Як на Сумщині - деколи дргшники заходили, навіть встановлювали в якихось прикордонних селах російський прапор для дезінформації, просто для того, щоб він був. Наші хлопці збивали ці прапори, ті знов заходили, ми їх знов вибивали”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Зеленський зробив нову заяву про переговори з Кремлем.

Читайте також: