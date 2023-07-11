Окупанти хочуть захистити Крим, будуючи "зуби дракона" - ОК "Південь"

Російські війська бояться контрнаступу України, тому будують хоч якісь рубежі оборони у Криму, впевнені в ОК "Південь".

Окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські війська бояться контрнаступу Збройних сил України, тому будують хоч якісь рубежі оборони, навіть якщо вони не допоможуть.

"Для звітності та самозаспокоєння порозкидали "зуби дракона" по Криму, а тепер не знають, що з цим робити", - сказала речниця ОК "Південь".

Як зауважила Гуменюк, за класикою збудували до трьох рубежів оборони. У глибокому тилу окупаційна "влада" вирішила не облаштовувати потужні лінії оборони.

Також вона пояснила, куди зникли ті ліній лінії оборони, які будувалися вздовж кримського узбережжя. За словами Гуменюк, окупанти просто імітували бурхливу діяльність та показували буцімто відбувається серйозна "підготовка" до наступу ЗСУ.

Раніше генерал армії та керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж розповів, що "зуби дракона", які росіяни будують як оборону на окупованих територіях, не допоможуть. На його думку, Збройні сили України мають кілька сценаріїв для ефективного контрнаступу.

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